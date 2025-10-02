Lleida sustituirá más de 200 bancos de estilo "romántico" por otros con apoyabrazos

El ayuntamiento de Lleida empezó este miércoles el proceso para redactar el nuevo plan de accesibilidad en colaboración con las entidades de la ciudad. Un documento que establecerá las mejoras que se deberán llevar a cabo para que en la vía pública, el transporte público, en los edificios municipales y en la comunicación a la ciudadanía no haya barreras físicas o psicológicas para personas con movilidad reducida, con dependencia o mayores de 65 años.

El alcalde, Fèlix Larrosa, detalló que el nuevo plan estará listo a mediados de 2026 y beneficiará a al menos una tercera parte de la población, unas 45.000 personas. Entre las actuaciones que se prevén llevar a cabo está la sustitución de todos los bancos del estilo “romántico” de la ciudad, que son aquellos que no tienen reposabrazos, están hechos de tablones de madera y tienen una forma ondulada. “Una persona mayor o con movilidad reducida tiene verdaderas dificultades para levantarse de estos bancos porque no tienen reposabrazos ni ofrece un punto de apoyo para poder levantarse al ser ondulados, de modo que renovaremos los 200 o 300 bancos de este tipo que hay en la ciudad porque no cumplen el código de accesibilidad”, dijo Larrosa.

La Paeria va reunir ahir entitats del sector per informar dels terminis del nou pla d’accessibilitat. - ÀLEX SAMPER

Respecto a la elaboración del plan, el alcalde informó que entre octubre y marzo harán un inventario con los aspectos a mejorar en materia de accesibilidad y que su presentación pública será en el segundo trimestre de 2026. Paralelamente, destinarán 140.000 euros para eliminar barreras físicas en espacios públicos. La portavoz del grupo de Junts, Violant Cervera, recordó que este plan fue uno de los puntos del pacto presupuestario con el gobierno del PSC y que tienen hasta 2027 para ejecutarlo.