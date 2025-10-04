El acontecimiento que busca nuevos mercados para los vinos de Lleida

Publicado por segre LÉRIDA Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio celebrará la semana que viene del 6 al 10 de octubre una nueva edición del International Wine Business Meetings, un acontecimiento que sirve para dar a conocer la oferta vinícola de Lleida y Catalunya a otros países. En esta edición los invitados son Kazajistán, Uzbekistán, Kenia y Ghana.

La presentación del acontecimiento tendrá lugar el lunes en el Parador del Roser y el martes se llevarán a cabo las primeras reuniones entre productores locales e internacionales en la Llotja. El objetivo es facilitar el contacto entre los productores y empresas de otros países que importan vino.