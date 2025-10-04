Agreden a un hombre para robarle en el Barri Antic

Publicado por SEGRE LÉRIDA Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra arrestaron la madrugada de ayer a dos hombres de 23 y 29 años que supuestamente habrían clavado una paliza a un hombre para robarle. Los hechos tuvieron lugar a las 0.20 horas cuando una dotación que patrullaba por el Barri Antic fue requerida por un hombre que les explicó que acababa de ser víctima de un asalto a la calle Sant Andreu. Explicó que dos individuos lo habían agredido con puñetazos y patadas y le habían robado un paquete de tabaco, dinero y un móvil.

Poco después, hacia las 2.00 horas, los agentes localizaron en la calle Companyia a dos hombres que coincidían plenamente con la descripción de los sospechosos y, después de registrarlos y recuperar el paquete de tabaco y el móvil robados, procedieron a de tenerlos como presuntos autores del robo. Los dos arrestados tienen antecedentes.