El Estado da 6 millones a la Paeria para “transformar” seis barrios

El ministerio de Hacienda hizo público ayer que el ayuntamiento de Lleida recibirá una subvención de 6.018.820 euros para llevar a cabo varios proyectos de mejora urbana en los barrios de la primera corona de la ciudad. El gobierno municipal expresó su satistacción por esta ayuda y dijo que acelerará desplegar al completo todos los proyectos de transformación urbana previstos en los barrios de Instituts-Sant Ignasi, Templers-Escorxador, Mariola, Universitat, Rambla Ferran-Estació, Noguerola y Príncep de Viana-Clot. El conjunto de las actuaciones está presupuestado en 20 millones de euros, de los cuales 15 eran subvencionables y ahora cuenta con los 6 que aportará el Estado.

Los proyectos que se llevarán a cabo con estas ayudas incluirán desde la creación de bosques urbanos, senderos arbolados y la renaturalización de calles como Mossèn Reig y Paer Casanovas. También se prevé comprar y rehabilitar viviendas para ampliar el parque público, adaptar 10 parques infantiles para que sean accesibles, la creación del nuevo hub cívico del Clot y “la regeneración urbana y social” de la Mariola, especialmente en los bloques del Grup Mariola. Estas son algunas de las medidas que contempla el primer paquete del plan de actuación integrado que presentó la Paeria, donde también figura adecuar el edificio de Capintanía de Gardeny como vivero de empresas y la construcción de los muros para evitar la inundabilidad de Cappont. El segundo paquete prevé la compra de buses eléctricos y seguir con la construcción del hub cívico de Balàfia, y el tercero contempla mejorar servicios de atención ciudadana o adecuar edificios como la bressol Gargot, la ludoteca de Gardeny o las escuelas Magí Morera y Joan XXIII.

Últimos días para las ayudas a comercios

El plazo para pedir las ayudas para la apertura y mejora de comercios acaba este mes y se han registrado 16 solicitudes, 5 para nuevas aperturas. La cuantía de las subvenciones pueden ser de hasta 5.000 euros si no superan el 50% del gasto total y son para negocios de Instituts, Mariola, Mangraners, Rambla Ferran y Barri Antic.