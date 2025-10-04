El IRBLleida impartirá catorce talleres de divulgación científica en los institutos

Publicado por segre LÉRIDA Creado: Actualizado:

El Institut d'Investigació Biomèdica de Lleida (IRB Lleida) impartirá este curso 2025-2026 un total de catorce talleres de divulgación científica para los alumnos de primero de ESO. Una iniciativa que empezó ayer a través del programa que ofrece con la Fundación La Caixa y que está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para dar a conocer la investigación biomédica a los jóvenes.

Se estima que hasta 840 alumnos de los institutos de Lleida podrán participar en estos talleres. Cada sesión contará con un máximo de 60 inscritos y ya están muy llenos. Esta formación, titulada Explorant el món de la recerca permitirá a los estudiantes conocer la relación de diferentes enfermedades y sus respectivas causas, la representación de la replicación del ADN y las mutaciones de su estructura, los nucleóticos, así como la identificación de las partes de un medicamento.

Por otra parte, los alumnos también se convertirán en personal científico de un laboratorio de diagnóstico clínico de un hospital. Desde hace años el IRBLleida y la Fundación La Caixa ofrecen estos talleres, que ya han servido para que miles de alumnos conozcan la importancia de la investigación científica para luchar contra enfermedades.