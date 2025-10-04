Lleida supone un tercio del mercado catalán de vehículos industriales

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“La provincia de Lleida representa un tercio del mercado catalán de vehículos industriales y de transportes, que en Catalunya supone el 15% del total [del de automóviles]. Por tanto, el de Lleida es un mercado muy importante”, afirmó ayer Giovanni Bruno, director general de Volvo Trucks España, durante la inauguración del nuevo taller oficial de Volvo en el polígono de Torre Solé. Bajo el nombre de Lleida Motor Trucks, es el mayor centro de reparación de vehículos industriales y de transportes de la ciudad, con capacidad para atender a la vez 30 vehículos.

“Catalunya es uno de los motores principales del país y representa una conexión estratégica fundamental con el resto de Europa, por lo que decidimos consolidar nuestra presencia con el Lleida Motor Trucks, dos concesionarias que abrimos el año pasado en Barcelona y otra que abriremos en Salt”, explicó Bruno. “Queremos consolidar aún más nuestra marca en Lleida para crear más negocios y continuar invirtiendo” en un futuro, añadió.

El taller culmina la primera fase del Lleida Truck Center, previsto como un gran centro de servicios, reparación y mantenimiento de camiones. Sus promotoras son las empresas leridanas Transports Trota y Nou Transport. Francesc Trota, directivo de la primera, destacó la “fuerte inversión en una veintena de mecánicos que son perfectos conocedores de la marca para llevar a cabo las reparaciones en el menor tiempo”. Detalló que los conductores dejan el vehículo en la puerta, sin la necesidad de entrar al taller, y disponen de una sala con ducha, televisor, máquinas de vending y Wifi. Pere Bautista, directivo de la segunda, agradeció a los profesionales que han participado en el proyecto.

Asimismo, Trota agradeció al ayuntamiento la celeridad con los trámites burocráticos para la construcción del taller. El alcalde, Fèlix Larrosa, destacó que todo el papeleo se resolvió en 58 días gracias a la oficina Invest in Lleida y celebró que el centro “es el ejemplo de lo que se puede conseguir uniendo esfuerzos”. El subdelegado del Gobierno central, José Crespín, afirmó que el taller será “el motor para un desarrollo industrial y económico de la zona”.