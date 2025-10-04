Premio a un proyecto de decoración hidropónica

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un Trabajo de Final de Grado sobre un proyecto para comercializar decoración sostenible con plantas hidropónicas ha sido el ganador de la quinta edición de los premios que concede la Càtedra Santander d'Emprenedoria de la Universitat de Lleida (UdL). El trabajo es de Miquel Colell, graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), y ha sido premiado con 600 euros. En segunda posición ha quedado el TFG de Ricard Latorre, del doble grado de ADE e Ingeniería Informática, que ha creado una app que conecta a sus usuarios con empresas de servicios locales. El TFG de Colell fue tutorizado por la profesora Sílvia Ibañez, mientras que Latorre tuvo como mentores a María Teresa Ribelles y David Sarrat.