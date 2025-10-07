La Guardia Urbana de Lleida impone 84 multas por venta ambulante en el Barri Antic en 2 meses

Imagen de archivo de la plaza del Dipòsit con vendedores ambulantes con su mercancía en el suelo.

La Guardia Urbana ha impuesto 84 multas por venta ambulante sin permiso en solo dos meses en el Barri Antic, básicamente en la plaza del Dipòsit (57) y en su entorno. En concreto, desde el 2 de agosto hasta este fin de semana, en que los agentes impusieron 11 en la plaza del Dipòsit, 2 en Veguer de Carcassona y 2 en Assalt.

En ese periodo , los días en los que más sancionaron fue entre el sábado 27 y el lunes festivo del 29 de septiembre, con 14; en los dos fines de semana anteriores, con 6 en cada uno; el 16-17 de agosto, con 10; el 9 y 10 del mismo mes, con 5. Además de las calles citadas, otros puntos donde multó fueron la plaza de l’Ereta y las calles Galera, Múrcia y Boters. En todo el año pasado, solo en la plaza del Dipòsit se registraron 88 multas.

La teniente de alcalde responsable de Seguridad, Cristina Morón, indicó que estas sanciones son una muestra de que “estamos encima” de esta cuestión, recordó que destinan una patrulla fija en la plaza del Dipòsit.

Reconoció que existen quejas reiteradas por parte de los vecinos a causa de esta actividad, que calificó como “pseudomercadillo” ilegal, que aseguró que no se puede legalizar. Recordó que se trata de venta de ropa y otros enseres que suelen provenir de sustracciones o de contenedores y que, en todo caso, no cumple la normativa.

Señaló que en las intervenciones de los agentes se requisa la mercancía a los vendedores y se les impone una sanción, que es más bien solo “ejemplarizante”, porque mayoritariamente estas personas suelen ser vulnerables y no se llegan a cobrar.