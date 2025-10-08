Premio Idea UdL para un proyecto de nanotecnología farmacéutica

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una plataforma tecnológica de nanotransportadores que tiene usos para el mundo de la salud, cosmética y nutrición ha sido el proyecto ganador del concurso Idea organizado por la Universitat de Lleida y el Banco Santander. Sus creadores son los profesores e investigadores Aida Serra y Xavier Gallart-Palau. El segundo premio fue para David Carreras y Laura Lapeña por su aplicación que agiliza la localización de la paquetería.