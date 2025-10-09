Usuarios del Avant a Barcelona denuncian que hay retrasos a diario

Usuarios habituales de los trenes Avant que conectan Lleida con Barcelona denunciaron ayer los continuos retrasos que llevan sufriendo desde hace semanas por culpa de averías y del mal estado de los convoyes. Una queja que hicieron después de que tanto el lunes como el martes los trenes de esta línea que conectaban Barcelona con Lleida a las 16.05 y a las 20.05 horas registraran retrasos de más de una hora por culpa de “una incidencia técnica”. La compañía Renfe informó ayer que estas demoras se debieron a una avería en el tren y que este cubría tanto el trayecto de las cuatro de la tarde como el de las ocho. Añadieron que eran conscientes de las quejas y que, en un principio, estaban en vías de solucionar esta incidencia.

Por su parte, desde la plataforma Usuaris Avant Catalunya aseguran que “estos retrasos han sido los últimos y quizás los más sonados, pero es que llevamos semanas así”. En este sentido, un portavoz de la plataforma aseguró que “esta semana ha habido retrasos y los trenes salían de la estación una hora después, pero es que la semana pasada y la anterior tuvieron que detenerse a mitad camino, por l’Espluga de Francolí, también por este motivo, una incidencia técnica”. Unos retrasos a los que, por desgracia, se están acostumbrando, pero “lo peor de todo es la falta de información de Renfe cuando ocurren estas cosas”. En este sentido, aseguran que, cuando se registran, los trabajadores de la compañía “no nos dan explicaciones de lo ocurrido y la mayoría de veces nos enteramos de oídas por lo que comentan entre ellos”. Cabe recordar que esta plataforma y los sindicatos llevan tiempo denunciando la degradación de este servicio clave para Lleida.

Indemnizaciones de los AVE

Paralelamente, el Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley del PP que exige a Renfe recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE que suprimió el 1 de julio de 2024 para limitarlas a demoras de al menos 60 minutos.