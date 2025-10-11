La oposición tumba las ordenanzas fiscales de Lleida en su debate en la comisión

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La comisión de Buen Gobierno de la Paeria rechazó ayer la propuesta de las ordenanzas fiscales para 2026 con el voto en contra de PP, ERC, Junts y Vox, la abstención del Comú y el único apoyo del PSC. No obstante, este informe desfavorable no impedirá que las ordenanzas vayan al pleno, aunque el gobierno municipal deberá negociar cambios para lograr el apoyo de alguno de los grupos. Hasta ahora, en este mandato Junts había votado favoramente a las ordenanzas, pero esta vez para apoyarlas exige rebajar un 2% el IBI y que la tasa de basura se calcule según el padrón ya en 2027. Su portavoz, Violant Cervera, defendió que sus propuestas son “justas porque la presión fiscal de los leridanos es muy alta y esperamos llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno”.

La teniente de alcalde Carme Valls remarcó que su propuesta es “de contención fiscal para moderar la presión sobre la ciudadanía y, al mismo tiempo, mantener la actividad económica de la ciudad. Si no va adelante, no se podrán aplicar las rebajas propuestas. Tenemos un fin de semana por delante de negociaciones”. Plantea congelar IBI, ICIO, IAE y plusvalía, rebajar un 2,5% el impuesto de circulación y subir la tasa de basuras entreun 8,5% y un 54%, según el tamaño de la vivienda, menos de lo aprobado inicialmente.

El jefe de la oposición, Xavi Palau (PP), lamentó que “prevén una nueva subida escandalosa de la basura y los vecinos no reciben mejor servicio, el gobierno no es sensible a las necesidades del día a día y ahoga aún más a los contribuyentes”. Jordina Freixanet, portavoz de ERC, insistió en congelar tasas e impuestos, dijo que están “lejos del modelo del PSC” y que “no ha tenido voluntad de negociar”. “No entraremos en triquiñuelas de subidas por un lado y bajadas por el otro. El PSC debería retirar el expediente. Lo que puedan escenificar será un brindis al sol que acabará incrementando la presión fiscal”, subrayó. Vox señaló que “son unas ordenanzas injustas que castigan a quien trabaja, ahorra y genera empleo”. Laura Bergés, del Comú, pidió “cambios para rebajar la presión fiscal, introducir más progresividad y promover la rehabilitación urbana y la transición ecológica”.