Casa del Libro busca para su local en Lleida un director y 10 empleados

La cadena de librerías Casa del Libro, del grupo Planeta, está buscando personal para el nuevo local que tiene previsto abrir en Lleida. Como avanzó SEGRE ayer, esta firma proyecta inaugurar en breve un nuevo local en la plaza Paeria, en pleno Eix Comercial, en los bajos del edificio histórico de la antigua Banca Llorens, 'desocupado' desde hace unos meses por su anterior inquilino, la marca de ropa Benetton. Desde mediados del pasado mes de septiembre ya colgaron un anuncio en la plataforma digital Infojobs para el puesto de director del local y, la semana pasada, también otro para cubrir las 10 plazas previstas de dependiente. El reclamo ha suscitado un enorme interés y, ayer por la tarde, las inscripciones para trabajar como empleado en este establecimiento superaban las 580 demandas, mientras que para el puesto de director se habían inscrito 43 personas.

Para optar al cargo de responsable de la nueva tienda, a las órdenes de la dirección regional de la empresa, se requieren al menos 4 años de experiencia, unos estudios mínimos de grado y hablar catalán, ya sea como nativo o bilingüe. Para esta oferta de trabajo, con contrato indefinido y jornada completa, en Infojobs no detallan el salario, al contrario de la dirigida a los dependientes, que sí especifica un sueldo anual bruto de entre 15.000 y 17.000 euros. En este caso, también se pide estudios mínimos de grado y una experiencia de al menos un año, con disponibilidad para trabajar a tiempo parcial y en turno de mañana, tarde y rotativos. También anuncian diversos beneficios sociales, como un porcentaje sobre objetivos y descuentos en productos y servicios del grupo empresarial.

La cadena de librerías más grande de España, con más de 70 tiendas

Casa del Libro, cuya tienda original nació en la madrileña Gran Vía en 1923, paso a formar parte del grupo Planeta en 1992 y, desde 1999, inició su expansión como 'marca' por todo el país, donde ya cuenta con más de setenta establecimientos en las principales ciudades españolas. En Catalunya, Lleida será la tercera ciudad después de las librerías de esta cadena en Barcelona y Tarragona. Ahora abrirá en el histórico edificio de la antigua banca fundada por Magí Llorens, construido en 1930.