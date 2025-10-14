Así cambiará la plaza del Depósito de Lleida: "será la nueva plaza Major del barrio"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha presentado un ambicioso plan para convertir la plaza del Depósito en el auténtico corazón del barrio, con la construcción de 38 nuevas viviendas en el suyo alrededores y la rehabilitación del edificio que acoge el Dipòsit del Pla. Este proyecto destinará 600.000 euros entre 2026 y 2027 para las obras de la llamada Casa del Agua, formando parte de una estrategia más amplia para la transformación integral del Centro Histórico leridano.

La iniciativa, presentada ayer por la Paeria, contempla actuaciones valoradas en 60 millones de euros hasta el 2032, de los cuales se espera obtener 25 millones a través del Plan de Barrios de la Generalitat, candidatura que se presentará mañana. El alcalde Fèlix Larrosa ha subrayado que la prioridad principal es impulsar la colaboración con operadores privados para construir casi 400 nuevas viviendas y rehabilitar más de 400, asegurando que el proceso "ya está en marcha y pronto veremos las primeras grúas", y sobre la plaza del Depósito, ha asegurado que será "la nueva plaza Major del barrio".

Recuperación de espacios emblemáticos del Centro Histórico

El plan incluye la restauración del antiguo convento de Santa Teresa, que se transformará en "epicentro del ecosistema creativo y espacio residencial cultural", con un presupuesto estimado de 7 millones de euros y obras previstas entre 2028 y 2030. También se derribará el antiguo mercado para crear una nueva zona verde, y se construirá un edificio sobre las antiguas termas romanas de Cardenal Remolinos, con una inversión de 6,1 millones, para que sean visitables y al mismo tiempo generen actividad económica.

Rehabilitación del Mercat del Pla y mejoras urbanísticas

Otro punto destacado es la rehabilitación del Mercat del Pla, que se prevé completar durante el 2026 con una partida de 647.000 euros, para acoger 20 cooperativas con una cincuentena de puestos de trabajo que desarrollarán unas 70 actividades anuales. El proyecto también incluye ayudas para la mejora energética de las viviendas con 1,3 millones de euros, y actuaciones urbanísticas significativas como la renovación del pavimento de la calle Cavallers "para evitar resbalones", según ha explicado la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias.

Les mejoras en la calle Cavallers contemplan la plantación de árboles y la renovación del alumbrado y las redes de cañerías, con un presupuesto de 840.000 euros. Además, se invertirán 480.000 euros en la mejora urbanística de las calles Corte, Murcia y Caldererías, completando así, una intervención integral que busca revitalizar uno de los barrios históricos más emblemáticos de la ciudad de Lleida.