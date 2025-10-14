Detenido un joven de 23 años por agredir a otra persona en la calle Doctora Castells de Lleida
La víctima fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova
La Guardia Urbana de Lleida detuvo este lunes por la noche en la calle Doctora Castells a un joven de 23 años acusado de agredir a otra persona. La víctima, que sufrió varias heridas, fue evacuada por el SEM al hospital Arnau de Vilanova.
Agresor y víctima habrían tenido una discusión, durante la cual el arrestado, además, provocó daños en una tienda de alimentación situada en el número 25 de la calle.