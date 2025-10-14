Detenido un joven de 23 años por agredir a otra persona en la calle Doctora Castells de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo este lunes por la noche en la calle Doctora Castells a un joven de 23 años acusado de agredir a otra persona. La víctima, que sufrió varias heridas, fue evacuada por el SEM al hospital Arnau de Vilanova.

Agresor y víctima habrían tenido una discusión, durante la cual el arrestado, además, provocó daños en una tienda de alimentación situada en el número 25 de la calle.