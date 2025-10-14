Detenido un hombre de 44 años en Lleida por amenazar a menores con un objeto punzante

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo este lunes por la tarde en la plaza del Escorxador a un hombre de 44 años que presuntamente amenazó a menores con un objeto punzante. Tiene numerosos antecedentes. En otro orden, la Urbana arrestó el viernes pasado a un joven de 17 años como presunto autor de un robo en un coche. Fue detenido en Balàfia.

Detenido un hombre por supuestos maltratos

Por otra parte, la Urbana arrestó la madrugada del domingo a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de maltratos en el hogar. El arresto se practicó a las 03.35 horas de la madrugada. En otro orden, la Policía Local arrestó el viernes pasado en la calle Lluís Companys a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de lesiones

Ocho conductores a juicio

La Policía Local denunció penalmente el fin de semana pasado a ocho conductores, seis de los cuales por alcohol y dos más por no tener licencia. Además, se hizo un control en el que se identificó a 163 chóferes y se denunció administrativamente doce por alcoholemia y a tres más por otros tipos de infracciones.