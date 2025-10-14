Una brigada de jóvenes adecua el Centre BTT

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una brigada de 12 jóvenes de entre 18 y 30 años está llevando a cabo mejoras de jardinería, limpieza y mantenimiento en el Centre BTT de Pardinyes. Forman parte de la Brigada Jove del área de Juventud de la Paeria, un proyecto de formación prelaboral que cuenta con el apoyo del área de Sostenibilidad y del Institut Municipal d'Ocupació. Los trabajos de mejora consisten en adecuar una superficie verde alrededor del centro, instalar electricidad, limpiar el espacio y también repararán y restaurarán el mobiliario urbano de la zona. Desde que se puso en marcha la Brigada Jove hace ahora cinco años, un total de 52 jóvenes vulnerables han participado y al menos una decena se han podido insertar laboralmente.