Apoyo a las víctimas de agresiones sexuales

Unas 40 personas se concentraron ayer por la tarde en la plaza Sant Joan para protestar contra la decisión judicial que ha dejado en libertad al hombre de 40 años acusado de violar a su hija de 21, como avanzó SEGRE. Bajo el lema ‘Prou violència i impunitat’, convocada por Feministes de Catalunya y con el apoyo de otros colectivos, se denunció la desprotección que padecen las víctimas. El pasado domingo ya hubo una concentración en los juzgados del Canyeret. Una pena de 4 meses por quebrantar la orden de alejamiento, fue suspendida con la obligación de no delinquir en dos años. La Audiencia debe resolver tres recursos de la Fiscalía, que pide prisión provisional para el investigado.