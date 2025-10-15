Centenares de personas se manifiestan en Lleida a favor de Palestina

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Unas 500 personas, según los Mossos d'Esquadra, se han manifestado esta tarde por las calles de Lleida a favor de Palestina. La manifestación ha cruzado toda la ciudad, desde la plaza Víctor Siurana (delante del Rectorado), hasta la plaza Sant Joan, pasando por la Rambla Aragó, la Avenida Catalunya y la calle Major.

Al inicio de la manifestación, los organizadores han leído una serie de manifiestos, donde han pedido poner fin al genocidio en la Franja de Gaza, abrir un corredo humanitario y romper todas las relaciones comerciales que tanto el Estado como la Paeria de Lleida tienen con Israel. También han quemado 2 muñecos con las caras de Pedro Sánchez y del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu.

A la manifestación se han reunido diferentes sindicato como la CGT, la CNT y el Intersindical, aparte de otros colectivos de estudiantes.

Seguiremos actualizando la información.