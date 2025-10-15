La feria Municipàlia de Lleida alcanza un récord de expositores y estrenará dos nuevos espacios cubiertos

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La 23.ª edición de Municipàlia y la 7.ª de Innocamping abrirán las puertas del 21 al 23 de octubre en el recinto de Fira de Lleida con una participación récord de 353 expositores estatales e internacionales. El acontecimiento, que ocupará una superficie bruta de exposición de 29.000 m², estrenará este año dos nuevas áreas cubiertas para atender la demanda de los expositores: el Pabellón 5, una construcción desmontable de 2.400 m², y una carpa de 2.850 m² habilitada en el lateral del Pabellón 3.

El salón, dirigido exclusivamente a profesionales con entrada gratuita previa inscripción, será inaugurado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el 21 de octubre, mientras que la clausura irá a cargo de Albert Dalmau, conseller de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, el 23 de octubre. Durante los tres días de feria, se desarrollarán cerca de 50 actividades paralelas, entre jornadas técnicas, presentaciones, conferencias, misiones comerciales y demostraciones, en un horario de 9.30 a 18.00 horas.

En la presentación del certamen, Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, ha destacado que Municipàlia, líder del sector en el sur de Europa, ha alcanzado este año cifras récord tanto en número de expositores como en superficie de exposición, con 2.000 m² más que la edición de 2024. Como novedad, el salón contará con tres salas adicionales para jornadas y presentaciones, con capacidad para 300 personas, que complementarán las ya existentes en el Pabellón 4.

Misión Técnica Internacional y actividades destacadas

Uno de los puntos fuertes de esta edición será la VI Misión Técnica Internacional, organizada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y Fira de Lleida, que reunirá a 40 representantes de nueve países de América Latina y África. Participarán delegados de Colombia, Honduras, Uruguay, México, Cuba, Angola, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador, que se encontrarán con representantes, españoles para intercambiar conocimientos y crear alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo municipal.

La Paeria de Lleida participará activamente en dos jornadas técnicas: una sobre iniciativas de arraigo de los jóvenes en el mundo rural, organizada conjuntamente con otros ayuntamientos leridanos, y otra sobre el uso de la inteligencia artificial en la Administración Local, coorganizada con la Generalitat, que se centrará especialmente en la agilización de los trámites urbanísticos.

Apoyo institucional y mejoras en infraestructuras

Joan Talarn, presidente de la Diputación de Lleida, ha señalado que los objetivos principales del salón son ofrecer soluciones a los gobiernos municipales para mejorar los servicios públicos, especialmente con el Plan Único de Obras y Servicios a punto de implementarse, y servir como punto de encuentro del mundo municipalista. La Diputación presentará varios proyectos, entre ellos la Oficina de Apoyo a Proyectos Europeos, la Oficina del Reto Demográfico y Lleida Escena, una iniciativa para potenciar las artes escénicas en los municipios leridanos.

Por su parte, Jaume Saltó, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, ha destacado que la mejora de las infraestructuras del recinto ferial consolida a Fira de Lleida como la segunda institución ferial de Catalunya y la sexta del Estado en número de salones. Núria Gil, delegada territorial del Govern en Lleida, ha subrayado el apoyo económico de la Generalitat en los municipios para hacer frente a los retos actuales en materia de servicios públicos, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Jornadas técnicas y actividades de Innocamping

Las jornadas técnicas de Municipàlia abordarán temáticas diversas como la economía circular, la gestión global de residuos y las soluciones sostenibles para las ciudades, la seguridad inteligente basada en datos, la accesibilidad y sostenibilidad del espacio público, las herramientas digitales para el despliegue de comunidades energéticas, los retos de futuro para el territorio de Lleida, las herramientas de autoprotección municipal, la ciberseguridad a la administración pública, la renaturalización de los patios escolares y el arraigo de los jóvenes en el medio rural.

Con respecto a Innocamping, las jornadas técnicas de este año se centrarán en la seguridad y prevención de riesgos en los campings, con sesiones orientadas a dar a conocer sistemas, medidas y normativas para minimizar los riesgos para personas y bienes en estos equipamientos. Les jornadas contarán con expertos del sector turístico, Mossos d'Esquadra, Protección Civil y Bomberos, y se desarrollarán los días 22 y 23 de octubre en el Pabellón 6 de Fira de Lleida.