La inflación aumenta cuatro décimas en septiembre en Lleida, hasta el 2,9%

La variación anual del IPC ha seguido aumentando en septiembre en la provincia de Lleida y se ha incrementado en cuatro décimas, hasta situarse en el 2,9% Según los datos publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los grupos que han influido más en la subida en la demarcación de Lleida han sido el de la educación y el de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que suben, en los dos casos, a un 7,2%. Mientras tanto, la ropa y el calzado lo hace un 6,5% y las bebidas alcohólicas y tabaco un 4,2%.

Con respecto al indicador mensual, con respecto a agosto los precios han bajado cinco décimas en la demarcación. Destaca el repunte de los precios de la ropa y el calzado, que han sido un 3,6% más altos que en agosto.

La inflación ha repuntado dos décimas en septiembre en Catalunya, hasta situarse en el 2,6% respecto del año pasado. El dato catalán y leridano, sin embargo, continúa ligeramente por debajo de la media del Estado, donde el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido tres décimas en septiembre, situándose en el 3%.