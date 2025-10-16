Detenida una mujer de 50 años que vendía cocaína desde un piso del barrio de la Bordeta de Lleida

En el momento de su detención se le intervino un envoltorio con 24,30 gramos de cocaína en roca, otro envoltorio con 9,26 gramos de cocaína y 1.176 euros en moneda fraccionada.Mossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes en el barrio de la Bordeta de Lleida a una mujer de 50 años como presunta autora de un delito contra la salud pública. La detención es el resultado de una investigación policial iniciada a finales del pasado mes de septiembre, después de que los Mossos d'Esquadra tuvieran conocimiento de que una mujer se podría dedicar a la venta de sustancias estupefacientes por la zona del barrio de la Bordeta, más concretamente desde su domicilio situado en la calle Bellavista. Todo apuntaba a que la sospechosa podría distribuir cocaína desde su domicilio a consumidores habituales del barrio.

Ante esta información, agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida iniciaron varios dispositivos de seguimiento a la sospechosa, una mujer con antecedentes por salud pública que ya fue detenida por hechos idénticos en 2023.

El pasado martes, y después de un dispositivo de seguimiento, la sospechosa fue detenida en la calle Impressor Botel. En el momento de su detención la policía le intervino un envoltorio con 24,30 gramos de cocaína en roca, otro envoltorio con 9,26 gramos de cocaína y 1.176 euros en moneda fraccionada. La detenida, que tiene antecedentes, pasará a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.