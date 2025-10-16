Los comercios de la Zona Alta se tiñen de rosa contra el cáncer de mama

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los comercios de la Zona Alta celebran hasta el 26 de octubre la décima edición de la campaña Zona Alta de Rosa, con la que visten sus escaparates de color rosa en apoyo a la prevención del cáncer de mama. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Lleida propone colaborar con la compra de bolsas solidarias por tres euros. Hoy se celebra una jornada solidaria en Ricard Viñes y la AECC da una conferencia a las 17.00 horas en el Espai Sunka.