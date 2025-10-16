Renovación de las conducciones de agua de Gaspar de Portolà

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria ha aprobado inicialmente un proyecto de conexión de los bloques Gaspar de Portolà, en la Mariola, a la red de agua potable, que incluye la desconexión del bombeo existente del suministro hacia los pisos y la anulación de un depósito soterrado. Estos bloques están formados por ocho edificios residenciales y un local (el Calidoscopi). La red de agua de esta zona está compuesta por conducciones antiguas, que han estado en servicio durante diversas décadas, y que presentan “signos evidentes de deterioro, incluyendo fugas frecuentes”, según indica el proyecto. Señala también que se desconoce el estado de las bombas y que el depósito soterrado no cumple con los requisitos establecidos en el real decreto 3/2023, el Plan de Vigilancia y Control Sanitarios de Catalunya, que exige una serie de requerimientos técnicos y sanitarios. Incide en que “se ha detectado la existencia de materiales no aptos para su uso en instalaciones de abastecimiento de agua potable” y remarca que las tuberías antiguas “contribuyen a la disminución de la calidad del agua suministrada”.

Por todo ello, el ayuntamiento prevé sustituir las conducciones de PVC, fibrocemento, plomo y hierro por polietileno de alta densidad, para mejorar la calidad del agua, reducir las fugas y aumentar la durabilidad de la infraestructura. También renovar y ampliar las acometidas a un diámetro de 50 mm para gantizar una mayor presión y anular el sistema de bombeo actual y el depósito subterráneo, además de la conexión a a la red general. El proyecto, que tiene un presupuesto de 66.390,49 euros, está en exposición pública durante 30 días hábiles.