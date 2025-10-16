SERVICIOS
Renovación de las conducciones de agua de Gaspar de Portolà
La Paeria prevé anular también un depósito subterráneo
La Paeria ha aprobado inicialmente un proyecto de conexión de los bloques Gaspar de Portolà, en la Mariola, a la red de agua potable, que incluye la desconexión del bombeo existente del suministro hacia los pisos y la anulación de un depósito soterrado. Estos bloques están formados por ocho edificios residenciales y un local (el Calidoscopi). La red de agua de esta zona está compuesta por conducciones antiguas, que han estado en servicio durante diversas décadas, y que presentan “signos evidentes de deterioro, incluyendo fugas frecuentes”, según indica el proyecto. Señala también que se desconoce el estado de las bombas y que el depósito soterrado no cumple con los requisitos establecidos en el real decreto 3/2023, el Plan de Vigilancia y Control Sanitarios de Catalunya, que exige una serie de requerimientos técnicos y sanitarios. Incide en que “se ha detectado la existencia de materiales no aptos para su uso en instalaciones de abastecimiento de agua potable” y remarca que las tuberías antiguas “contribuyen a la disminución de la calidad del agua suministrada”.
Por todo ello, el ayuntamiento prevé sustituir las conducciones de PVC, fibrocemento, plomo y hierro por polietileno de alta densidad, para mejorar la calidad del agua, reducir las fugas y aumentar la durabilidad de la infraestructura. También renovar y ampliar las acometidas a un diámetro de 50 mm para gantizar una mayor presión y anular el sistema de bombeo actual y el depósito subterráneo, además de la conexión a a la red general. El proyecto, que tiene un presupuesto de 66.390,49 euros, está en exposición pública durante 30 días hábiles.