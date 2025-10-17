La comunidad islámica de Lleida:“La mezquita solucionará un problema histórico”

La Comunidad Islámica de Cooperación y Unión de Lleida y Comarca del Segrià celebró ayer que el ayuntamiento prevea adjudicarles de forma directa el solar del polígono del Camí dels Frares por un plazo de 50 años para construir una mezquita a cambio de un canon de 50.000 euros.

“Creemos que es una muy buena noticia que servirá para solucionar un problema histórico de la ciudad”, señaló un portavoz de la comunidad. La cesión del terreno deberá pasar por la comisión de Gestión de la Ciudad y el pleno, y si se aprueba, la concesión entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Esta comunidad reza actualmente en uno de los cobertizos de la Fira de Lleida desde que en 2023 tuvo que dejar el Palau de Vidre.

“Llevamos muchos años rezando donde podemos y sabemos que esto da una mala imagen de la comunidad y de la ciudad, por lo que estamos contentos de que, si el pleno lo aprueba, podremos tener un espacio digno”, añadió el portavoz.

El jefe de la oposición de la Paeria y del PP, Xavi Palau, se opuso a la adjudicación directa de la finca y a la construcción de mezquitas en la ciudad, ya que lo ve “una sustitución cultural de la identidad de nuestra ciudad”. “Llama la atención que se quiera premiar a una determinada entidad religiosa cuando esta descartó este solar cuando se hizo la licitación” remarcó Palau.