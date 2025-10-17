Multados por colocar carteles en el mobiliario urbano de Lleida para ofrecer servicios de compraventa de coches

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida ha identificado y denunciado a una de los supuestos autores de colocar numerosos carteles por el mobiliario urbano de toda la ciudad ofreciendo servicios de compraventa de vehículos de segunda mano. Una infracción por la que pueden recibir una multa de entre los 120 y los 3.000 euros.

El gobierno municipal informó que este grupo de infractores utilizaban como soporte para sus carteles semáforos y farolas, lo que infringe la ordenanza de civismo, concretamente el artículo 41.4.3. Este prohíbe expresamente “colocar, sin autorización expresa del ayuntamiento, carteles, pancartas, adhesivos o cualquier otra forma de propaganda o publicidad, en los edificios e instalaciones municipales, en los elementos de paisaje, mobilario urbano y otros elementos de la vía pública”.