Robo de película en el Club Tennis Lleida: los ladrones se llevan dinero de la caja fuerte

Publicado por aidé robles Creado: Actualizado:

El Club Tennis Lleida ha sufrido un robo durante la madrugada de este viernes, cuando los ladrones han accedido a las instalaciones a través del techo y se han llevado principalmente dinero de la caja fuerte. Los hechos han tenido lugar en torno a las 4 de la madrugada, momento en el que se ha activado una alarma por actividad sospechosa en las dependencias del club.

Según ha explicado Rebeca Gigó, gerente del Club Tennis Lleida, los asaltantes han hecho un agujero en el techo para acceder directamente a la zona donde se encuentran los servidores, consiguiendo así desconectar todos los sistemas de seguridad. "Han caído justo donde están los servidores y han desconectado todo", ha detallado Gigó. Los autores del robo han dejado un panorama desolador con cajas fuertes abiertas, agujeros en el techo y puertas completamente destrozadas.

La investigación ahora está en manos de los Mossos d'Esquadra, que continúan con las indagaciones para aclarar los hechos. Los indicios apuntan a qué se trata de un grupo de profesionales, ya que no han dejado huellas dactilares y han abandonado las herramientas utilizadas durante el asalto. "Tal como estaban escondidas las cosas, parece que son personas que conocen el club y saben como desconectarlo todo", ha manifestado la gerente.

Un robo con precedentes en el club

Todo apunta a que los asaltantes, que se estima que eran tres personas, conocían perfectamente las instalaciones y la ubicación exacta de los sistemas de seguridad. Este hecho genera especial preocupación entre los responsables del club.

Hay que destacar que no es la primera vez que el Club Tennis Lleida sufre un incidente de estas características. En 2018, la entidad fue víctima de un episodio similar cuando los ladrones también consiguieron acceder a las instalaciones y sustrajeron dinero de la caja fuerte.