El próximo martes 28 de octubre los amantes de la historia de Lleida y los más nostálgicos están citados en el Museo Morera de Lleida, donde, con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (que es el día 27 de octubre), se proyectarán dos películas nunca vistas de la ciudad en los años 30 y 40.

Les imágenes, grabadas con una cámara Pathé-baby, transportarán a los asistentes a la cotidianidad de una Lleida repleta de cambios y de movimientos sociales, que partirán de la Guerra Civil y donde se verán los primeros años de la posguerra. En el filme se podrán ver calles y plazas reconocidas por los leridanos, que notarán la transformación de la ciudad en estos últimos casi 100 años de historia.

Les dos películas inéditas son gentileza de Jordi Mestre, que las dio en el Archivo de la Ciudad para preservar la memoria y la historia de la ciudad de Lleida.

El acto, totalmente gratuito, empezará a las 5 de la tarde e intervendrán Oriol Bosch, técnico del Morera y especialista en cine, Jordi Mestre, el donante, e Iolanda Enjuanes, jefa del Archivo Municipal de Lleida.