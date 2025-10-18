El Auditori Enric Granados acogerá un concierto para personas en situación de vulnerabilidad con más de 400 asistentes dentro del programa “La Banda ens apropa”
El próximo martes 21 de octubre, el Auditorio Municipal Enric Granados de Lleida será el escenario de la primera edición de “La Banda ens apropa”, una iniciativa que permitirá a 431 personas de varias entidades sociales disfrutar de un concierto adaptado y accesible dentro del programa Acerca Cultura. La actividad, en formato de sesión relajada, está pensada para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
¡El concierto irá a cargo de la Banda Municipal de Lleida, con 45 músicos dirigidos por Amadeu Urrea, y ofrecerá un repertorio lleno de emociones con piezas de musicales como Les Misérables, Mamma Mia! y El Rey León. En total, participan 27 entidades y 9 colectivos de diferentes municipios leridanos.
Apropa Cultura, nacido en el 2006, trabaja para garantizar el acceso universal a la cultura y promover la inclusión social. A Lleida, participan el Auditorio Enric Granados, el Teatro de la Llotja y el Teatre de l'escorxador, que el año pasado permitieron que más de 550 personas disfrutaran de espectáculos, adaptados y a precio social.