Ilerna abrirá en el Turó Gardeny un centro de FP de oficios con alta demanda

Ilerna es la única empresa que ha presentado oferta para hacerse con la concesión del antiguo cuartel de Infantería de Gardeny, el edificio H4, que la Paeria sacó a concurso por 2.960.074 euros para destinarlo a usos educativos. Su intención, si logra la adjudicación, es iniciar cuanto antes su adecuación para convertirlo en un centro de Formación Profesional (FP) centrado en enseñar oficios de los que las empresas le han manifestado falta de mano de obra.

Jordi Giné, CEO de Ilerna, detalló que prevén impartir estudios de automoción, electricidad, soldadura, instalaciones térmicas y riesgos laborales. También incluirá restauración, pero para formar a personal destinado a un grupo de restaurantes que ha contactado con el centro para que se encargue se su formación. Además, implantará en este edificio un ciclo de emergencias y protección civil, en colaboración con la Asociación de Radioaficionados. Giné destacó que esperan poder iniciar las clases en el antiguo cuartel en septiembre de 2026 y alcanzar los 600 alumnos en dos o tres cursos. En este inmueble está ubicado actualmente Troballes, la empresa de Cáritas que se dedica al reciclaje de ropa, y el ayuntamiento dijo que les ayudaría a buscar otro emplazamiento.Ilerna ya dispone de un centro de formación presencial en el Centro Histórico y está ultimando la construcción de un gran edificio de madera en la calle Térmens, en el polígono Activa Park, donde prevén trasladar sus oficinas y servicios centrales, ahora en Gardeny, a mediados de próximo mes.

La Paeria quiere potenciar esta zona de Gardeny como ‘hub’ educativo, ya que en ella ya se ubica el Magical y el macroarchivo GEPA del Consorcio de Servicios Universitarios de Catalunya. Además, la Universitat de Lleida está interesada en ubicar en la antigua Capitanía de Infantería los estudios de Audiovisuales.