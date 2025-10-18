La Rambla Ferran acoge la primera edición del Mercat Intercultural de Lleida

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

La Rambla Ferran acogió ayer la primera edición del Mercat Intercultural de Lleida, un evento organizada por la asociación IntegraLleida para dar a conocer la gastronomía y cultura de las diferentes etnias que conviven en la ciudad. El mercado contó con una decena de estands que ofrecían desde productos artesanales como pan o pasteles, ropa y vestidos de gala, colonias y perfumes o elementos decorativos y para el hogar de países como Turquía, Marruecos , Colombia o Senegal, entre otros, y también se celebró un desfile de moda.

El presidente de IntegraLleida, Mouad Boukaibat, señaló que “este mercado es una oportunidad para dar a conocer la rica diversidad que tenemos en Lleida, una ciudad que es un ejemplo en convivencia de culturas y que debe seguir promoviendo la cooperación y solidaridad”. Añadió que “queremos que este sea un mercado que se celebre cada año en Lleida y estamos muy satisfechos por la acogida que ha tenido esta primera edición, tanto a nivel de público como de paradas”. La inauguración del mercado corrió a cargo del alcalde, Fèlix Larrosa, y la cónsul general de Marruecos en Lleida, Ikram Chahine, que en su intervención remarcó que “la diversidad cultural es algo que nos enriquece a todos”.