Últimos trabajos para finalizar la renovación del Palau de Vidre

La Paeria ha recibido tres ofertas para el proyecto de dotación del Palau de Vidre de mobiliario y señalística, que licitó por un importe de 991.280,72 euros. Se han presentado las empresas Estudi i Creació, Bové i Gili Exhibitions y Expert Line. Asimismo, al otro concurso en marcha, este para los acabados del equipamiento por un presupuesto de 145.165,78 euros, opta únicamente la firma Oumeskur Construcciones y Obras. Esta última obra incluye la adecuación, reparación y protección de los espacios exteriores y subterráneos del edificio, así como la impermeabilización de la pavimentación, la aplicación de pintura antivandálica y la mejora de la ventilación.

La rehabilitación del Palau de Vidre, financiada con fondos europeos, comenzó en septiembre de 2023. Fue adjudicada por 5,7 millones, pero tras hallar viguetas con aluminosis se aprobó un modificado de 350.514 euros. El pasado verano finalizaron las obras, pero todavía faltan por ejecutar estos últimos trabajos, que suman 1,13 millones, para poder entrar de nuevo en funcionamiento.