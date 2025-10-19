Lleida celebra la tercera edición del Patac, el festival de gráfica efervescente
Lleida acogerá el próximo 25 de octubre la tercera edición del Patac. Festival de Gráfica Efervescente, una cita que se ha consolidado como punto de encuentro para autores, editoriales y amantes del cómic independiente. Con la colaboración de la Escuela de Arte Municipal Leandre Cristòfol (EAM), el festival reafirma su apuesta por la creación gráfica contemporánea y la edición autogestionada.
El certamen, que tendrá lugar de 11 a 20 h en el EAM Leandre Cristòfol, amplía este año su presencia en la ciudad con seis exposiciones, más de 50 expositores y una docena de autores invitados, además de talleres, charlas, conciertos y actividades para todas las edades. Entre las exposiciones destacan las dedicadas a Josune Urrutia, Conxita Herrero, Quim Torres y Roger Omar, y Alexis Nolla.
El cartel de esta edición es obra del ilustrador leridano Quim Torres. En total, 53 expositores mostrarán y pondrán en venta fanzins, libros, carteles, camisetas y otras creaciones gráficas, con la participación de editoriales y librerías como Fatbottom, Campesino Editores, La Cúpula, El Jinete Azul y La Irreductible.
Uno de los momentos más esperados será la entrega del Premio Patac 2025 a Bea Lema por su novela gráfica El Cuerpo de Cristo (Astiberri, 2023), galardonada también con el Premio Nacional de Cómic|Cómico 2024 y el Premio del Público del Festival de Angoulême 2023. El acto tendrá lugar a las 12.30 h en el Espacio Lleida Joven, donde la autora conversará con estudiantes del EAM.
Con esta nueva edición, Patac reafirma su papel como altavoz cultural de Ponent y espacio de conexión entre creadores y público, consolidando Lleida como una de las capitales del cómic independiente en Catalunya.