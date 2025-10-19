Lleida celebra la tercera edición del Patac, el festival de gráfica efervescente

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida acogerá el próximo 25 de octubre la tercera edición del Patac. Festival de Gráfica Efervescente, una cita que se ha consolidado como punto de encuentro para autores, editoriales y amantes del cómic independiente. Con la colaboración de la Escuela de Arte Municipal Leandre Cristòfol (EAM), el festival reafirma su apuesta por la creación gráfica contemporánea y la edición autogestionada.

El certamen, que tendrá lugar de 11 a 20 h en el EAM Leandre Cristòfol, amplía este año su presencia en la ciudad con seis exposiciones, más de 50 expositores y una docena de autores invitados, además de talleres, charlas, conciertos y actividades para todas las edades. Entre las exposiciones destacan las dedicadas a Josune Urrutia, Conxita Herrero, Quim Torres y Roger Omar, y Alexis Nolla.

El cartel de esta edición es obra del ilustrador leridano Quim Torres. En total, 53 expositores mostrarán y pondrán en venta fanzins, libros, carteles, camisetas y otras creaciones gráficas, con la participación de editoriales y librerías como Fatbottom, Campesino Editores, La Cúpula, El Jinete Azul y La Irreductible.

Uno de los momentos más esperados será la entrega del Premio Patac 2025 a Bea Lema por su novela gráfica El Cuerpo de Cristo (Astiberri, 2023), galardonada también con el Premio Nacional de Cómic|Cómico 2024 y el Premio del Público del Festival de Angoulême 2023. El acto tendrá lugar a las 12.30 h en el Espacio Lleida Joven, donde la autora conversará con estudiantes del EAM.

Con esta nueva edición, Patac reafirma su papel como altavoz cultural de Ponent y espacio de conexión entre creadores y público, consolidando Lleida como una de las capitales del cómic independiente en Catalunya.