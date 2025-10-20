Huelga de pago del alquiler en 166 pisos sociales de Lleida: denuncian los “abusos” de su inmobiliaria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los 156 vecinos de tres bloques de la calle Cal Bernet y dos de la calle Cambrils de Lleida, en los barrio leridanos de Copa d'Or y Els Mangraners, han acordado por unanimidad iniciar una huelga de alquileres para denunciar que la inmobiliaria Inmocaixa, que gestiona estos pisos de protección oficial, les ha hecho “cobros indebidos de IBI, no mantiene debidamente los edificios, se niega a renovar los alquileres y solo les ofrece la posibilidad de comprarlos”.

Los vecinos ya presentaron a principios de mes una demanda colectiva por el cobro del IBI y ahora han iniciado una huelga de alquileres con la ayuda de la PAH y el Sindicat de Llogateres. Les ofrecerán formación a los vecinos y estos deberán ingresar el alquiler en un depósito judicializado por ambas entidades.

Entre las medidas que reclaman es que los pisos pasen a estar gstionados por el Institut Català del Sòl (Incasòl) y estén protegidos para siempre, la paralización de los desahucios y la renovación de sus contratos con unos precios adaptados a la capacidad económica de las familias y sin cláusulas abusivas, reparar los desperfectos de los edificios y reconocer los derechos colectivos de asociación y negocación de los arrendatarios.