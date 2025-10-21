Collboni ofrece a Lleida acoger ferias y acontecimientos de Barcelona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde y presidente de Fira de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este martes que ofrecerá a Lleida acoger algunas ferias y acontecimientos. Lo ha dicho durante el acto de inauguración de la feria Municipàlia, y ha adelantado que ya están trabajando con la Fira y el ayuntamiento de Lleida para que la capital del Segrià acoja próximamente el Smart Rural, un certamen de soluciones y aplicaciones tecnológicas en el ámbito de la agricultura.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defendido durante el acto inaugural que hace falta que los consistorios dispongan de una nueva ley de financiación para poder disponer de más recursos y que los ayuntamiento puedan ser "más efectivos". Por otra parte, Larrosa ha dicho que desde la Paeria están tramitando un cambio normativo para que Lleida pueda ser reconocida como municipio de gran población. Desde el ayuntamiento tienen previsto poder presentar la propuesta en el pleno antes de final de año, para después poder llevarla al Parlament. Collboni ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha añadido que "las ciudades y los pueblos tienen que poder ofrecer el derecho a quedarse a vivir" y que desde Barcelona trabajan "para que todos los municipios puedan crecer a la vez con servicios y vivienda"

Récord de expositores

La 23.ª edición del salón internacional Municipàlia y la 7.ª de Innocàmping arrancan este martes con más de 350 expositores, más de 50 actividades y jornadas técnicas, con los hoteles de la ciudad con el cartel de completo y con un nuevo pabellón que permitirá disponer de una cifra récord de 29.000 metros de superficie. El certamen bianual, centrado en ofrecer equipamientos, mobiliario, tecnología y servicios a los ayuntamientos, es el más importante que organiza Fira de Lleida tanto por el volumen de negocio como porque congrega a visitantes profesionales que proceden de diferentes puntos del Estado y del extranjero.

Una de las grandes novedades de este año en Municipàlia es que cuenta con un nuevo pabellón ferial. Es desmontable, tiene 2.500 metros cuadrados y la construcción ha durado dos meses. También se ha habilitado una nueva entrada en el recinto ferial por la calle Camí de Picos.

