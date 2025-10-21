Inversión de 1,86 millones para actualizar los juzgados de Lleida

La Generalitat ha invertido 1,86 millones de euros en la reforma del edificio judicial del Canyeret. Una remodelación que, según explicó ayer el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, responde a “al despliegue de la Ley orgánica 1/2025” que supone una profunda reorganización del sistema judicial —convierte los juzgados en Tribunales de Instancia con diferentes secciones— y que en el partido judicial de Lleida entrará en vigor el 31 de diciembre. Espadaler explicó que “estamos invirtiendo en equipamientos, continuaremos invirtiendo en personas”. Se han remodelado 1.500 metros cuadrados de 25 espacios. Entre las áreas renovadas figuran los juzgados número 7 y 9 de Primera Instancia, la Fiscalía de Menores, la sala del jurado popular, el servicio común de notificaciones o una nueva sala de prensa que ofrecerá a los medios la señal institucional de los juicios más destacados.

En el Canyeret se implementará una oficina judicial con tres servicios comunes: de tramitación, general y de ejecución y se pondrán en marcha 10 secciones: Civil; Familia, Infancia y Adolescencia; Instrucción, Penal, Menores, Social, Mercantil, Contencioso-Administrativo, Violencia sobre la Mujer y Vigilancia penitenciaria, además de las dos secciones de la Audiencia Provincial. El 31 de diciembre también empezará a trabajar un segundo juez de Violencia sobre la Mujer, que tiene jurisdicción en los partidos judiciales de Lleida, Balaguer y Cervera, e incorporará nuevo personal y un fiscal.

Por su parte, el presidente de la Audiencia de Lleida, Albert Guilanyà, explicó que la previsión es que puedan crearse otros seis nuevos órganos judiciales. Para 2026 se prevé una nueva unidad de primera instancia en Lleida y del juzgado 3 de Cervera. Para 2027 y 2028, el juzgado de lo Social 3, un quinto de Instrucción y otros dos de Primera Instancia.

Los asuntos nuevos ingresados bajan un 8,8%

Los juzgados leridanos cerraron el segundo trimestre de este año con un total de 40.673 causas pendientes, lo que supone un aumento del 2,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en la jurisdicción social se registró un aumento de las causas pendientes del 9,5% y en el civil, del 8,5%. Sin embargo, bajaron un 32% en el contencioso-administrativo y un 7,6% en el penal. Sin embargo, en este último apartado, los asuntos pendientes en los juzgados de lo penal se anotaron un aumento del 123%.

Asimismo, los datos del Poder Judicial indican que en el segundo trimestre de este año los tribunales leridanos ingresaron un total de 16.491 asuntos nuevos, un 8,8% menos respecto al mismo periodo de 2024. Destaca el descenso de ingresos en la jurisdicción civil, del 20%, mientras que en contencioso-administrativo hubo un incremento de nuevos asuntos del 24,8%. Mientras, aumentaron un 6,9% los asuntos resueltos en este periodo del año, hasta un total de 17.865. Cabe destacar que en el mercantil, las causas resueltas subieron un 51,5%.

“Aún no tenemos una decisión sobre el traslado de la cárcel”

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, aseguró durante la atención a los medios que “todavía no hemos tomado una decisión sobre el posible traslado de la cárcel Ponent”, pero añadió que lo siguen estudiando. Espadaler dijo que “estamos haciendo inversiones en el centro actual para que no pierda calidad y se degrade más”. El Govern informó en abril de que estaba estudiando el traslado de la cárcel tras solicitarlo la Paeria y los vecinos de Ciutat Jardí y Joc de la Bola, como avanzó SEGRE. El conseller recordó que “estamos estudiando el traslado porque es el equipamiento más obsoleto y más desgastado, porque también es el más antiguo que existe actualmente en servicio. Una decisión de este impacto debe tomarse con muchos estudios, con mucho conocimiento de causa”, reiteró. Justicia destinará más de 13,2 millones de euros en mejoras en Ponent durante los años 2025-2026.