Los padres avalan los lavabos inclusivos en el colegio Pràctiques I de Lleida y una minoría protesta

La mayoría de familias asegura que tienen “plena confianza en el equipo directivo”

El grup de pares que va protestar ahir.

Un grupo de padres protestó ayer ante la escuela Pràctiques I contra la habilitación de lavabos compartidos por niños y niñas en el centro. Vox ya anunció su apoyo a esa queja, al creer que “vulneran la intimidad y seguridad de los menores, además de generar preocupación por motivos de higiene y respeto a las diferencias entre sexos”. “No vamos a permitir que se imponga la ideología por encima del bienestar y protección de los niños”, indicaron los ediles de Vox. 

Por su parte, la Asociación de Familias de Alumnos del Pràctiques I remarcó que la mayoría de padres apoyan “las medidas que impulsen la coeducación y promuevan la convivencia y el respeto a todas las diversidades”. Aseguró que tienen “plena confianza en el equipo directivo” y subrayó que esos lavabos “no generan ningun conflicto entre el alumnado y han contribuido a mejorar la responsabilidad respecto al cuidados de estos espacios comunes”, señaló. “No permitiremos que un partido de extrema derecha instrumentalice esta medida para hacerse eco de su programa de odio y regresión de derechos”, dijo.

En otro orden, el plenario del Consejo Municipal de la Formación Profesional y la Ocupación, que se reunió ayer, trabaja en la creación de un observatorio del mercado laboral en Lleida.

