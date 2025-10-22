Les tres unitats de reproducció assistida públiques, a hospitals de Barcelona
Demanen ampliar aquest servei a Lleida, Tarragona i Girona
Només tres hospitals públics de Catalunya disposen d’unitats de reproducció assistida, i els tres són a Barcelona (Vall d’Hebron, Clínic i Sant Pau). Junts ha registrat una proposta de resolució en la qual insta el Govern a ampliar aquesta cartera pública als hospitals de referència de Lleida, Tarragona i Girona perquè puguin desenvolupar procediments com la inseminació artificial, fecundació in vitro, injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides o el diagnòstic genètic reimplantacional.
El partit lamenta que “aquesta concentració provoca un accés desigual i limita les possibilitats de moltes persones que viuen fora de l’àrea metropolitana de Barcelona”, així com que “l’actual concentració i infrafinançament de l’activitat també contribueixen a col·lapsar els serveis existents, allarga les llistes d’espera i redueix la capacitat de resposta del sistema”. Així, mentre no es disposi de la infraestructura pròpia necessària, proposa establir convenis temporals amb laboratoris privats.
L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida només pot tractar els ictus més greus de dilluns a divendres durant cinc hores
L’ictus és una de les malalties en què l’atenció immediata és crucial, ja que cada 30 minuts des de la isquèmia cerebral –aturament o disminució de la circulació de la sang a través de les artèries– es redueix un 10% la probabilitat que el pacient pugui conservar la seua autonomia, segons dades del departament de Salut. Els casos més greus es tracten amb tècniques avançades com la trombectomia mecànica, una cirurgia mínimament invasiva en la qual s’introdueix un catèter per un vas sanguini per extreure el coàgul (trombe). A l’hospital Arnau de Vilanova es fan des del 2019, però només durant cinc hores –de 9.00 a 14.00 hores– al dia, i de dilluns a divendres. Fora d’aquest horari i els caps de setmana i dies festius, els pacients que necessiten atenció immediata han de ser derivats a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, una cosa que causa crítiques d’usuaris i partits.
Salut admet que l’horari en què es practiquen les trombectomies a Lleida “resulta insuficient” i afirma que des de la regió sanitària i l’Arnau “s’ha fixat com una necessitat estratègica ampliar-lo a les 24 hores per afavorir una atenció equitativa a tots els pacients amb ictus”. Així, indica que “aquesta ampliació està contemplada en el projecte d’atenció del malalt crític de la xarxa territorial Lleida-Pirineus, que actualment s’està desplegant”. A Barcelona i Girona ja es porten a terme durant les 24 hores, i a Tarragona de 8.00 a 20.00 hores, també de dilluns a divendres.
El departament explica que Vall d’Hebron actualment aporta un professional a l’Arnau per practicar les trombectomies. “Han suposat un avenç determinant en la història natural dels ictus greus per oclusió de gran via intracranial, una patologia temps-dependent, amb una millora estimada del pronòstic d’entorn del 50%”, afegeix.
Per la seua part, portaveus de l’Associació de Malalts i Familiars d’Ictus de Lleida (AMILL) apunten que reben casos constants de pacients amb un ictus que han hagut de ser derivats a Barcelona, malgrat que destaquen que no es traslladen tots els afectats. Així mateix, valoren que el protocol d’actuació urgent del codi ictus funciona bé.