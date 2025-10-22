La vacunación “colapsa” los CAP con problemas para pedir cita

Imatge de l’inici de la vacunació el 22 de setembre. - Amado Forrolla

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

UGT denunció la “falta absoluta de planificación, coordinación y respecto hacia los sanitarios” por parte del departamento de Salud con la campaña de vacunación de gripe y covid, cuya segunda fase empezó el lunes día 13.

El sindicato lamentó la falta de "refuerzos, tiempo específico en las agendas, citas previas para organizar el flujo de personas e instrucciones claras”. Así, considera que “permitir que la ciudadanía acuda sin cita es una decisión irresponsable e imprudente que colapsa los servicios”.

Asimismo, vecinos de Lleida denunciaron que no consiguen concertar cita a través de La Meva Salut. Mientras, los casos de gripe y covid bajan tanto en el llano como en el Pirineo. Los CAP registraron 156 de gripe en la demarcación la semana pasada, mientras que en la anterior fueron 168, y 80 de covid (la anterior fueron 99).