Doctorandos de la Universidad de Lleida denuncian que deberán acabar sus tesis cobrando 600 € del paro

El colectivo Doctorands en Lluita de la Universitat de Lleida (UdL) reclamó ayer un cuarto año de contrato para el personal predoctoral al considerar que “tres años son insuficientes para terminar una tesis, por lo que los doctorandos se ven obligados a gastar su prestación por desempleo o a compaginarlo con trabajos precarios”, denunció el portavoz Adrián Zarco. Lamentó que, si no se rectifica, más de 20 doctorandos finalizarán sus contratos el próximo curso “y quizás tendrán que terminar sus tesis cobrando 600 euros” al mes.

La UdL aprobó una ayuda extraordinaria puntual el curso pasado para quienes se encontraban en esta situación, pero el colectivo denuncia que la propuesta que llevarán al próximo consejo de gobierno para replicar la medida ha sido “desvirtuada” por la universidad, cambiando su redacción de una aprobación a un mero inicio de trámites. Los doctorandos valoran que existe una “falta de voluntad política”, puesto que la financiación necesaria (más de 500.000 euros) representa menos del 0,5% del presupuesto anual total de la universidad.