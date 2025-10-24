Abre el nuevo espacio verde de la avenida Doctor Fleming de Lleida y se reanuda la circulación de vehículos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El paseo verde de la avenida Doctor Fleming ya se ha abierto a los peatones después de más de diez meses de obras. Los vehículos también han empezado a circular por la calle, que estaba cortada por las obras.

La renaturalización empezó en diciembre del 2024 con un presupuesto de 630.515 euros, financiados con fondos europeos. La rambla contará con más de 80 árboles, y los primeros fueron plantados hace tres semanas por vecinos. Alumnos del Castillo de los Templarios también plantaron 400 plantas herbáceas.