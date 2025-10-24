Niega haber apuñalado a un joven en Cervera

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida juzgó ayer a un vecino de Cervera de 42 años acusado de asestar cuatro puñaladas a un joven de 25 la madrugada del 12 de marzo de 2023 en la capital de la Segarra. Cuando se produjeron los hechos, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos hombres, el acusado y un amigo de este, que también ingresó preventivamente en prisión pero que, posteriormente, fue exculpado porque semanas después la víctima dijo que solo le apuñaló el procesado, que se enfrenta a una petición de nueve años y 11 meses de prisión por una tentativa de homicidio.

El acusado negó que apuñalara al joven, aunque sí que admitió que participó en el altercado, que dio algún puñetazo y que ha sido víctima de un complot. Afirmó que quien apuñaló fue su amigo y que este sobornó a la víctima. “Llegó a un acuerdo con él para pagarle 15.000 euros si salía de prisión y otros 15.000 euros si quedaba exculpado. Con ese dinero la víctima se compró un vehículo y envió dinero a Marruecos. Yo soy una víctima más en todo esto”, dijo. Por su parte el joven herido, que tuvo que ser intervenido de urgencia, reiteró ayer que solo fue apuñalado por el acusado, si bien en el hospital —horas después de los hechos— dijo a los Mossos que habían sido los dos hombres —el acusado y su amigo exculpado— y dos semanas después ante el juzgado de Instrucción de Cervera cambió de versión y declaró que solo había sido el acusado, que quedó como único procesado. El exculpado, que declaró como testigo, afirmó que el acusado “se ha inventado una película”, que solo separó a los implicados en la pelea y “me fui por patas”. Fue arrestado como sospechoso del apuñalamiento cuando se dirigía en coche a Les Borges. Declararon 11 mossos y un policía local. La defensa solicitó la absolución por falta de pruebas.