La Paeria prevé subir un 3,13% las tarifas del agua y el alcantarillado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El gobierno de la Paeria propone un incremento del 3,13% del precio de la tarifa del abastecimiento del agua y el mismo procentaje en la del alcantarillado para el próximo año, según el expediente que hoy tramitará la comisión de Buen Gobierno. En concreto, para los usuarios domésticos plantea una subida hasta los 0,5908 euros por metro cúbico a aquellos que no superen el primer bloque de consumo, de 0 a 9 m3 al mes. Para este tramo, en el que se concentra el 80% del consumo, la subida será de 18 céntimos al mes. Si el gasto es de entre 9 y 15 m3, la tarifa será de 0,8769 euros por m3. Los del tercer bloque, con un consumo de entre 15 y 18 m3, pagarán 1,6288 euros. Finalmente, para los del tramo más caro, con un gasto de más de 18 m3, la tarifa será de 2,015 euros. Asimismo, la cuota fija se establece en 7,6176 euros.

Por su parte, los usuarios industriales pagarán 0,0672 euros por m3 si su consumo no alcanza los 12 m3 al mes, 0,8789 € si consumen entre 12 y 27 m3, y 1,6006 € si superan este tope. La cuota fija oscilará entre los 7,9923 € (contador con un calibre de 13 mm) y los 91,4324 euros (de entre 80 y 100 mm).

Para el alcantarillado, el ayuntamiento prevé una tarifa de 0,2953 euros/m3 para los usuarios domésticos del primer tramo, de 0,6209 para el segundo, de 0,8190 para el tercero y de 0,8974 para el último. La cuota fija propuesta es de 0,81 euros. Mientras, los industriales pagarán 0,3511 euros en el primer tramo, 0,4229 euros en el segundo y 0,4675 euros en el tercero. La cuota fija oscilará entre los 0,81 y 9,72 euros.

Esta propuesta es fruto de la renovación del denominado ‘pacto del agua’ entre PSC y ERC, que reeditaron en 2024 y fue acordado durante el anterior mandato, cuando ERC estaba en el gobierno y el PSC en la oposición, para revisar las tarifas aplicando las pautas fijadas en el contrato con la empresa concesionaria, Aqualia. Finalmente, en el pleno el Comú se sumó al acuerdo. En el anterior mandato, la tarifa del agua subió un 7,5% en tres años, mientras que la de alcantarillado se incrementó un 67,15%.

El acuerdo incluye el convenio para garantizar el Fons Social, que pasa de 100.000 a 125.000 € anuales, con el objetivo de evitar cortes en el suministro y atender a los más vulnerables. Asimismo, gestionará las deudas comunitarias y se compromete a redactar un acuerdo para poder individualizar los contadores.

Renovación de las tuberías también en Príncep de Viana y Pius XII

Las obras de renovación de las tuberías que hay en marcha en las avenidas Balmes y Rovira Roure se replicarán en la avenida de Pius XII (en el tramo entre Bisbe Irurita y el Passeig de Ronda) y en la avenida Princep de Viana (entre la plaza del Treball y la plaza Europa). Ambas actuaciones figuran entre las inversiones previstas durante este año para mejorar la red de aguas de la ciudad (contrapartida a la subida de tarifas), con presupuestos de 190.000 y 115.000 euros, respectivamente. Asimismo, se prevé renovar la red de aguas y anular el actual depósito que da suministro a los bloques Gaspar de Portolà, en la Mariola. El proyecto, en exposición pública, prevé 60.000 €. También está proyectada la primera fase de la implantación de sistemas de retención de sólidos en la canalización del río (50.000 €) y renovaciones de las redes de agua potable en las calles de la Campinya, donde también se renovará el alcantarillado (140.000 €), y en las calles Rosa Parks (40.000 €), Tarragona (30.000), Doctora Castells (12.000) y Pi i Margall (35.000). Las inversiones previstas para este año suman 747.000 euros e incluyen la mejora de la capacidad de la red de aguas pluviales en las calles Almería y Costa dels Mangraners, así como la renovación de aceras en Alcalde Porqueres.