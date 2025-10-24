Susto en Rambla Ferran: una mujer cruza en rojo y un coche la atropella

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una mujer ha sido atropellada este mediodía en Rambla Ferran, en Lleida, y una ambulancia ha tenido que desplazarse hasta allí para atenderla. Ha pasado al mediodía, hacia las 14:45, cuando una mujer ha querido atravesar la calle a la altura de Correos mientras el semáforo para peatones estaba en rojo. Ha sido entonces cuando una furgoneta ha embestido a la mujer, que ha acabado en el suelo.

Rápidamente se han avisado a los servicios de emergencias, que han atendido a la mujer y después de ver que no presentaba lesiones no se la ha tenido que enviar a ningún centro hospitalario.