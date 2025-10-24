La venta de pisos en Lleida baja por primera vez este año y las hipotecas se mantienen

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La compraventa de viviendas en Lleida registró este agosto un descenso en el número de operaciones respecto al mismo mes del 2024. Concretamente, se cerraron un total de 499 ventas, mientras que el pasado año fueron 535, un 6,8% menos, según los datos que ayer hizo públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la primera vez en lo que llevamos de año que no se superan las cifras mensuales del anterior, que estaban registrando niveles récord. Asimismo, la gran mayoría de las ventas, 393, fueron de viviendas de segunda mano, y solo había 49 que estaban protegidas. En Catalunya las operaciones también bajaron un 0,6%, con 6.093.

Por otro lado, ayer el INE también publicó los datos de hipotecas de agosto. En Lleida se constituyeron un total de 236, que son un 0,43% más que en el pasado año, pero si se comparan con las de julio hay un descenso del 29,97%. El total de dinero prestado fue de 27,8 millones de euros, que es un 13,49% más que en 2024. El importe medio por hipoteca fue de 118.102 euros. En toda Catalunya, el número de hipotecas aumentó un 13,9% hasta las 5.745.