¿Coches demasiado grandes?

Los parking subterráneos de la ciudad se han quedado claramente pequeños para muchos de los coches actuales. No porque se requieran más plazas, que ese sería otro debate, sino porque los vehículos son cada vez más grandes (sobre todo más anchos) y no caben entre las líneas que delimitan las plazas. Y es que muchos conductores optan por los denominados SUV (siglas en inglés de vehículos utilitarios deportivos), más anchos y altos, y además los convencionales también son cada vez más grandes. Así, su tamaño les “obliga” a ocupar algo más de una plaza, como muestran las fotos adjuntas.

Un estudio de Transport & Environment determina que en dos décadas los coches han “crecido” un centímetro cada dos años hasta alcanzar en España una media de 180,2 centímetros de anchura en 2020, la tercera mayor de Europa por detrás de Alemania y el Reino Unido. Pero además muchos modelos llegan a los 2 metros o incluso los superan. En cambio, las plazas de aparcamiento suelen ser rondar los 2,20 metros de ancho por 4,50 de largo, por lo que resultan inadecuadas para los vehículos grandes, ya que hay que tener en cuenta el espacio necesario para abrir las puertas.

El presidente de la Asociación de Automoción de Lleida, Mario Pinilla, corroboró que las ventas de vehículos grandes van en aumento (en el conjunto del Estado más de la mitad de los matriculados son SUV) y, con ellas, las dificultades para aparcarlos. “Si vas con un acompañante, tiene que bajar antes de aparcar porque si no lo hace, después no puede salir”, indicó. Ve necesario que los parkings se adapten a las dimensiones de la mayoría de los nuevos vehículos y apuntó que, tal como están ahora, quedan inutilizadas las plazas del lado de donde estacionan los vehículos grandes.

El parking subterráneo de Sant Joan, el único de la capital de gestión municipal, es uno de los que más sufre este problema, ya que sus plazas son estrechas, del que la Paeria afirma ser consciente. Un portavoz municipal señaló que una redistribución de las plazas “es una cuestión está sobre la mesa y que se está valorando para implementar en un futuro, aunque no se hará con carácter immediato”.

De hecho, estos vehículos de gran tamaño tienen también dificultades para estacionar en algunos aparcamientos de la calle.