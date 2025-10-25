El Arnau ultima las 4 primeras salas individuales de preparación al parto

Bloque quirúrgico. Las obras del nuevo bloque quirúrgico del Arnau avanzan y ya se puede ver la estructura metálica que soportará el nuevo edificio, que acogerá 16 quirófanos. Las obras, con un presupuesto de 16,9 millones (IVA incluido), fueron adjudicadas en abril de 2021. - PAU PASCUAL

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La esperada reforma de la sala de dilatación del bloque obstétrico del hospital Arnau de Vilanova empezó el pasado agosto y terminará, previsiblemente, durante el segundo trimestre de 2026. Así lo afirmó una portavoz del Institut Català de la Salut (ICS), que explicó que las obras se llevan a cabo en dos fases para que sean compatibles con la actividad asistencial, que no se puede trasladar. La primera se acabará a finales de año, según lo previsto, y entonces el área ya dispondrá de las primeras cuatro salas de preparación al parto individuales y con baño adaptado en cada una. Otras cuatro camas se situarán provisionalmente en una sala compartida.

Actualmente, ocho mujeres deben compartir una única sala en camas que solo están separadas por mamparas y en la que hay un solo baño. Esta falta de intimidad ha causado numerosas quejas de pacientes y profesionales que han llevado al ICS a adelantar las dos primeras fases de una reforma integral del bloque obstétrico prevista para 2029, cuando entre en funcionamiento el nuevo bloque quirúrgico.

La segunda fase de la reforma centrará los trabajos en la actual sala de dilatación compartida, que se dividirá en cinco nuevos espacios individuales, también con baño en cada uno. Así, a mitad del año que viene habrá 9 salas de dilatación. “Siempre estaremos contentos con todo lo que suponga una mejora para pacientes y profesionales”, afirmó la jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital, la doctora Maria José Pelegay. Explicó que la coexistencia de los trabajos con la actividad asistencial causa algunos “inconvenientes”, pero “intentamos hacerlo lo mejor posible para que impliquen la menor afectación a los pacientes”, afirmó.

El proyecto, con un presupuesto de 776.565 euros, también prevé incorporar un baño común para las dos salas de partos y otro para el área de urgencias, así como una sala de descanso para el personal con office. Por el momento, no se modifica la estructura del bloque ni los pasillos, vestuarios, salas de partos ni el área de urgencias.

Alertan de que la obesidad causa complicaciones en la gestación

Entre un 13 y un 14% de las mujeres que dan a luz en el hospital Arnau presentan obesidad. La prevalencia es algo menor que en el conjunto del Estado, donde la media alcanza el 16,7%, pero igualmente “son datos que nos preocupan porque la obesidad se asocia con un riesgo más grande de complicaciones durante la gestación, como la diabetes gestacional, preeclampsia, retrasos en el crecimiento del feto y déficit alimentario, morbididad neonatal, cesáreas o una mayor dificultad para la detección de malformaciones”, explicó la doctora Maria José Pelegay. Participó ayer en la cuarta Jornada Arnau Gine Valor, que reunió a un centenar de sanitarios con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre el impacto que tiene la obesidad tanto en la edad reproductiva como en el control gestacional y la asistencia al parto.

Los Comuns piden, como Junts, ampliar a 24 horas la unidad de ictus

Los Comuns han registrado preguntas parlamentarias al Govern en relación a la capacidad del hospital Arnau para atender a personas afectadas por un ictus, después de que este periódico informara esta semana de que el centro solo puede practicar trombectomías mecánicas de lunes a viernes durante cinco horas diarias (de 9.00 a 14.00 horas). David Cid, portavoz del partido, preguntó al ejecutivo si tiene previsto resolver esta falta de atención, así como qué medios y cuántos profesionales prevé incorporar. Junts presentó hace unos días una propuesta de resolución para ampliar el servicio a las 24 horas.