La Panera presenta cinco proyectos que unen arte, ciencia y emoción

El Centre d'Art La Panera de Lleida inaugura hoy sábado una nueva propuesta expositiva que reúne cinco proyectos de arte contemporáneo donde se fusionan disciplinas como la ciencia, el sonido, la correspondencia y la reflexión sobre la enfermedad oncológica. Les obras, que se podrán ver hasta el 1 de febrero, son de las artistas y creadores Laura Llaneli, Pep Vidal, Isabel Banal, Bea Espejo y Josune Urrutia.

Los cinco proyectos comparten un interés común por el color blanco y ofrecen una experiencia que oscila entre la intimidad, la experimentación y la participación del público.

La consejera de Cultura, Pilar Bosch, ha subrayado que estas iniciativas actúan como “motores de transformación” que generan vínculos y oportunidades, y ha remarcado el valor de la cultura como espacio compartido capaz de conectar y transformar a la sociedad.