Cursa del 725 aniversario de la Universitat de Lleida con 1.100 atletas

Todos los participantes en la carrera se hicieron una foto de familia antes de la prueba. - PAU PASCUAL PRAT

La Cursa del 725 aniversario de la UdL reunió ayer a 1.100 atletas, que disputaron una carrera de 5 kilómetros por la canalización del Segre, organizada por el Consell de l'Estudiant, la Unitat d'Esports y el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria.

En la categoría femenina la victoria fue para Mar Serrano (FIF), que invirtió un tiempo de 17:20. Segunda fue la independiente Blanca Vallés, con 17:39 y tercera Marta Gort (Fepts), con 18:33.

La prueba masculina la ganó Joan Salomón (INECF Lleida), con 14:41 y le acompañaron en el podio Cesc Parramona (INEFC Lleida) con 14:47 y Genis Alías (FM), con 15:15. La jornada tenía la prueba competitiva y una popular.