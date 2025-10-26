Detenidos 432 ladrones reincidentes que suman 3.800 antecedentes en 6 meses con la operación Kanpai

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra empezaron a desplegar hace seis meses el plan Kanpai para combatir la problemática de la multireincidencia. La estrategia, que combina acciones simultáneas, inteligencia policial y una estrecha coordinación con otros cuerpos, se ha traducido en varios dispositivos realizados en 26 ciudades catalanas, entre las cuales Lleida, Tàrrega y La Seu d’Urgell. Como resultado, se han detenido tras medio año 432 personas que acumulan un total de 3.794 antecedentes; se han identificado 20.704 individuos, con 47.229 antecedentes registrados, y se han investigado 153 más, con 927 antecedentes. En el plan han participado más de 5.600 agentes de varios cuerpos policiales y 4.200 de la misma policía autonómica.

En la demarcación leridana han trascendido dispositivos en la capital del Segrià, Tàrrega y La Seu d’Urgell. Los Mossos, con la colaboración de las policías locales, identificaron entre mayo y junio pasado a unas 600 personas con 1.700 antecedentes y detuvieron al menos a siete individuos.

En declaraciones a la agencia ACN, el responsable de los Mossos de la División de Seguridad Ciudadana de la Región Metropolitana de Barcelona precisó que el perfil sobre el cual se pone el foco es el de delincuentes “con alto riesgo de persistencia”. En este sentido, destacó el trabajo transversal que se lleva a cabo y aseguró que “el eje vertebrador” es la coordinación con policías municipales, Policía Nacional, Guardia Civil, Inspección de Trabajo y seguridad privada. “Lo que hemos aprendido es que cada vez más se trabaja de manera más transversal, que al final pensamos que es lo más efectivo contra estas personas que persisten”, apuntó. En cuanto a la tipología delictiva, señaló que mayoritariamente son ladrones “oportunistas” que buscan cometer un hurto o un robo violento.

Ampliación

Los Mossos han puesto en marcha recientemente el plan Receiver, una extensión del Kanpai. Aparte del trabajo de prevención, también se actuará en los canales de salida de los objetos sustraídos. El foco se ha puesto en los establecimientos de compraventa y reparación de objetos electrónicos.

Roba el móvil y la cartera a un hombre en Lleida y huye

Un hombre sustrajo presuntamente ayer el móvil y la cartera a una persona que se encontraba en un supermercado de la calle Academia de Lleida y huyó después. Los hechos tuvieron lugar hacia las 11 de la mañana, cuando la policía recibió el aviso del incidente. Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana desplazaron varias patrullas hasta la zona. Según informaron fuentes policiales, el ladrón logró robarle las pertenencias a la víctima sin usar la fuerza y a continuación huyó. El suceso generó una gran expectación entre los vecinos y los transeúntes que se encontraban en el lugar. Al cierre de esta edición, la policía seguía buscando al presunto ladrón.

El pasado jueves, los Mossos detuvieron a un hombre que el día 8 de octubre apuñaló a otro y le robó el móvil en el barrio de la Bordeta de Lleida. El detenido, de 27 años, acumulaba más de treinta antecedentes.