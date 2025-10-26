Lleida recuerda a los vecinos muertos en los campos nazis con un nuevo plafón en el cementerio

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Concejalía de Lleida ha inaugurado este domingo un plafón conmemorativo en el cementerio municipal en homenaje a los leridanos que perdieron la vida en los campos de concentración nazis. El acto se enmarca dentro de los Itinerarios para la Recuperación de la Memoria Democrática de Lleida y forma parte del recorrido “El Cementerio de Lleida: un paseo por los espacios de memoria de la Guerra Civil y la represión franquista”, conducido por la historiadora Conxita Mir.

El concejal de Derechos Civiles, Roberto Pino, ha destacado la importancia de “reivindicar los valores democráticos, especialmente en un momento en que los discursos de odio, impulsados por la derecha y la extrema derecha, vuelven a ganar bastante.”

El nuevo plafón, situado al lado de la lápida diseñada en 1983 por el arquitecto municipal Francesc Bordalba, incorpora los nombres de las víctimas. Durante el acto, Pino ha descubierto la placa acompañado de Teresa Curià, hija de una de las personas homenajeadas, y de dos alumnos del colegio El Carme, que han leído en voz alta los nombres de los deportados.